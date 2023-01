Bruno Gentili: "Juventus? Illecito creato a tavolino! I suoi tifosi vivono nel terrore"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Gentili, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Roma? I giallorossi stanno attraversando un ottimo momento di forma, si affideranno alla verve di Paulo Dybala.

Juventus? I suoi tifosi vivono nel terrore le inchieste delle procure e della UEFA, l’incubo di ulteriori penalizzazioni e secondo me la società rischia molto sulla manovra stipendi: è una situazione che vede coinvolti quasi venti giocatori, scritture private non depositate in Lega. Pagamenti illeciti, e non c’è stata alcuna rinuncia a quattro mensilità bensì solo ad una. Dispiace dirlo, ma è stato un illecito creato a tavolino, togliendo 90 milioni dal bilancio"