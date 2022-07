Brovarone: "Koulibaly? Davanti a certe cifre a 32 anni per un difensore il Napoli ha dovuto..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea? Il Napoli perde un valore enorme, un leader di forte personalità ed un giocatore integrato alla perfezione. Però davanti a certe cifre a 32 anni per un difensore e per cinque anni, il Napoli ha dovuto guardare tutte le tematiche del caso: se c’è un aspetto di cui non mi preoccupo, è la parte tecnica del Napoli. Sul sostituto andranno a prendere un giocatore di assoluto rendimento, Koulibaly quando arrivò nel 2014 non fu pagato che poco più di 7-8 milioni di euro.

Il sostituto? Milenkovic ha enorme esuberanza, è un ragazzo speciale ma è un marcatore che ti aggredisce a metà campo: è molto fisico, non penso che Spalletti abbia bisogno di uno con le sue doti. L’ho sempre visto come centro destra di una difesa a tre, non in una linea a quattro. Il Napoli ha bisogno di fare un investimento a lunga scadenza, per questo non vedo molto bene l’idea di prendere Acerbi”