Brovarone: "Il Napoli ha ricevuto picche per molti giocatori. Castrovilli? Se la Fiorentina lo vendesse..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Bernardo Brovarone, intermediario di mercato:

"La Fiorentina su Demme? E' un giocatore gradito da prima che venisse al Napoli. Io penso che ci sia più attenzione da parte del Napoli per un altro giocatore della Viola. Castrovilli? Se fosse in uscita, gli azzurri sarebbero tra i pretendenti principali, ma non è in vendita. Il Napoli da tempo ha manifestato delle intenzioni e delle considerazioni per alcuni giocatori, ricevendo picche. Il mercato però cambia col tempo. La situazione quest'anno è del tutto nuova, questo scossone del virus ha toccato fortemente le corde del calciomercato. Nulla è impossibile, se si toccano le corde giuste è possibile intavolare qualcosa. Fali Ramadani, secondo me, sta lavorando molto sui giocatori della Fiorentina in uscita. Lui ha una corsia preferenziale con il Napoli e penso che qualcosa possa accadere".