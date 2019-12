Brkic: "Preferisco Meret a Donnarumma, Zielinski sta facendo molto bene e può ancora migliorare"

Ultimissime calcio Napoli - Zeljko Brkic, ex portiere dell'Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Donnarumma è molto forte ma preferisco Meret, voto lui. Zielinski è un giocatore creativo, che piace al pubblico ed ai tifosi. E' giovane e sta facendo bene pur avendo ancora dei margini di miglioramento. Allan è un giocatore molto forte, esperto. E' in Nazionale brasiliana, non meraviglia più".