Briatore: "Crazy Pizza non è in competizione con la pizza napoletana, prodotto diverso! Juve-Napoli? Spero vincano i bianconeri"

Ultime notizie. Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, con la presenza dell’editore di Radio CRC, Salvatore Isaia, è intervenuto l’imprenditore Flavio Briatore.

Di seguito le parole di Briatore ricevute e pubblicate come da comunicato di Radio Crc:

«Io a Napoli sono stato poche volte e l’ho trovata molto migliorata dall’ultima volta: è una bella città. Siamo venuti ad aprire Crazy Pizza nel cuore della tradizione della pizza. Siamo venuti con la nostra proposta a Napoli e non credo che siamo in competizione con nessuno. Facciamo il nostro lavoro al meglio possibile.

Nell’imprenditoria è importante saper gestire bene le persone, avere dei manager bravi, persone che sono coinvolte nel business. La nostra pizza non ha lievito ed è standard ovunque la mangi: a Londra, a Napoli. Abbiamo standardizzato il momento della preparazione della pizza. È un prodotto diverso, non sfido la pizza napoletana. È un vantaggio per Crazy Pizza aver messo la bandiera di Napoli. Il nostro menù, però, è molto vario, non c’è solo la pizza: abbiamo un’offerta molto completa.

Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Oltre alla mia squadra del cuore, sono contento anche quando vince il Napoli, perché la passione che hanno i napoletani è incredibile, vivono per il calcio. La gente ancora adesso ha Maradona nel cuore, come se fosse ancora lì: è molto bello.

Juventus-Napoli? A Torino spero che la Juve vinca, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì. A fine anno vediamo chi è meglio tra Conte e Thiago Motta».