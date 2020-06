Brescia, Tonali: "Con i giusti sacrifici posso salire in cima al mondo. Pirlo? C'è una cosa che gli invidio…"

Ultime calcio - Sandro Tonali torna a parlare. Il talento del Brescia, sempre più uomo mercato, ha rilasciato una lunga intervista (che uscirà domani) ai microfoni di Sportweek. Questa una breve anticipazione riportata dalla Gazzetta:

Tonali

“So che coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela. Pirlo? No, non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio”, la confessione di Tonali.