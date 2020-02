Stefano Sabelli, difensore del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta contro la Juventus. Ecco le sue parole sulla prossima sfida contro il Napoli.

"Penalizzati dagli episodi e qualche contatto interpretato in maniera diversa. Nel calcio gli episodi fanno la differenza, siamo rimasti in dieci, potevano rimanerci loro però ripartiamo dalla prestazione. Venerdì giochiamo in casa e dobbiamo iniziare a fare punti perché possiamo farli".