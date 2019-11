Brescia, Cellino choc: "Cosa dire su Balotelli? Che è nero, che sta lavorando per schiarirsi..." [VIDEO]

Massimo Cellino, presidente del Brescia torna a parlare di Mario Balotelli in Lega Calcio e lo fa con parole che faranno discutere:

Cosa ci dice su Mario Balotelli?

Si è parlato di un futuro di Balotelli già lontano da Brescia a gennaio?

"Il mio allenatore ha fatto un errore la scorsa settimana, ha parlato in conferenza stampa di Balotelli e non della squadra. Ho preso Balotelli a fine mercato e l'ho comprato perché poteva essere un valore aggiunto. L'abbiamo fatto diventare per sovraesposizione un punto di debolezza. Se continuiamo a parlare di Balotelli facciamo male a lui e a noi stessi"

Si sente tradito da Balotelli?

"Bisogna smettere di guardare i social. Io sono un vecchio elefante di questo calcio, non ho un computer e spesso non uso nemmeno il cellulare. Mi difendo da questa modernità, forse eccedo. E' giusto comunicare maggiormente e questo forse è un mio grande difetto. Forse Balotelli dà più peso ai social che ai suoi valori, ma io non l'ho preso per i social. L'ho preso perché è alto 190 centimetri, è un animale e ha ancora un'età per dire qualcosa nel calcio. Quando sarà in condizione di farlo, se lo sarà, risponderà sul campo. In quel momento tornerà a fare il calciatore, adesso è un po' lontano da questo... L'ho preso sognando che ci potesse dare un valore aggiunto, ma non speravo assolutamente che fosse quello che dovesse cambiare le squadre. E' troppo facile scaricare le colpe su di lui e anche per questo ho cambiato allenatore. Da quando ho cambiato allenatore andava più aiutato lui che viceversa. Dobbiamo parlare il meno possibile e spegnere quanto prima questi social..."