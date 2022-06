Breda: "Napoli alla fine di un cilo ma c'è la persona giusta per il nuovo corso"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Breda, allenatore:

"Per dare qualche giudizio sulla Salernitana bisogna aspettare, la squadra è ancora un cantiere. È andato via un pezzo importantissimo come Djuric e adesso Nicola dovrà reinventarsi il proprio sistema offensivo e trovare nuove soluzioni e nuove certezze. La Salernitana ha voglia di rivoluzionare e avviare un ciclo nuovo. Ripetere la scorsa stagione è difficile, in tutti i sensi. Questo sarà un campionato più ordinario e fare previsioni diventa difficile. Il punto di unione tra Nicola e Iervolino sarà sulla qualità dei calciatori presi. A mercato concluso, poi, starà al mister fare il vestito su misura in base alla rosa che ha disposizione. Passa tutto da lì, al netto del volere del presidente o meno di voler giocare un calcio brioso. La Salernitana cambierà quasi per intero la sua struttura di squadra, non è semplice fare previsioni adesso.

Ad oggi i nomi non servono, serve capire che tipo di progetto vuole intraprendere la Salernitana. A volte bastano le idee per fare qualcosa di importante e l'Empoli lo ha dimostrato nel corso dell'ultima stagione.

Spalletti e il Napoli? Se guardo gli azzurri, guardo alla fine di un ciclo. Adesso sembra ci sia da ricostruire tutto da capo. Spalletti ha le idee chiare e grandi competenze, è la persona giusta per indicare la nuova strada del Napoli e con quali giocatori intraprenderla. Capisco i tifosi che sono un po' perplessi, ma a volte bisogna fare così. Per quello che ha fatto il Napoli ha raccolto davvero poco, ma è giusto ricreare un gruppo nuovo con stimoli nuovi".