Branca: "Vlahovic-Osimhen bella sfida, due centravanti completamente diversi. Anguissa? Complimenti a Giuntoli"

"Vlahovic-Osimhen? Bella sfida, sono due centravanti con caratteristiche completamente differenti, si potrà gustare un diverso approccio per fare gol. Ci sono periodi che ci sono più bomber ed altri meno come per tutti i ruoli, vista la vastità del mercato c’è una penuria di abbinamento fisico e tecnico per il centravanti come s’intende, tipo Lukaku, Haaland e Vlahovic, Osimhen è già diverso, ma ne verranno fuori altri. Bakayoko? Credo che abbia fatto bene a Napoli e sia più dipeso da dinamiche di mercato la sua mancata conferma. Questo mercato è stato pesantemente condizionato dagli aspetti economici, però Giuntoli è stato bravissimo a prendere a quelle condizioni un giocatore che si sta rilevando molto forte. Anguissa? Si sapevano le sue grandi qualità, ma poi ci vuole anche il coraggio di prenderlo. C’è da fare i complimenti a Giuntoli. Serie A? Mi aspetto un campionato differente, valorizzato da una quantità più elevata di allenatori bravi che esalteranno le qualità delle proprie squadre. Sarà una Serie A più competitiva, la Juve è più indietro e le altre squadre sono agguerrite grazie proprio ai relativi allenatori. Ci sono 7/8 squadre che si danno fastidio”.