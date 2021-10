Branca: "Provai a portare Hamsik all'Inter, ma era troppo legato al Napoli. Azzurri competitivi per lo Scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se il Napoli mantiene questa concentrazione e questa attenzione anche nella vita privato ha tutto per fare un bellissimo campionato e per essere probabilmente competitivo per vincerlo. E' presto per escludere la Juventus dalla lotta per lo Scudetto, lo dice tanto la storia del club quanto quella dell'allenatore. E' importante la serenità di Spalletti. Si vede dalle sue parole che è contento della squadra che ha a disposizione. Anni fa ci abbiamo provato a portare Hamsik all'Inter. Ha dimostrato un attaccamento al Napoli molto grande ed abbiamo lasciato stare".