Branca: "L'Inter vincerà per distacco lo scudetto! Non c’è solo il bel gioco, ha una marcia in più"

Ultime notizie NapoliMarco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter, adesso procuratore, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intanto il City sta per chiudere con Alvarez, sembrava venisse da noi.

L’Inter fa l’indispensabile.

«In effetti non ha bisogno di fare gran che. Ha una marcia in più, la mia Inter vincerà per distacco lo scudetto. Non c’è solo il bel gioco, c’è la consapevolezza di un gruppo in cui tutti si sentono protagonisti: non a caso i cambi sono spesso decisivi»