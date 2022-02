Branca: "L'assenza della coppa Italia può favorire il Napoli, l'Inter sarà stanco. Scudetto? Sarà corsa a tre"

Marco Branca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Miglior rientro di Osimhen non poteva esserci. Sta crescendo e sarà così anche nel prossimo futuro. Inter? Sarà una bella partita, sarà ricca di pressione, partite nelle quali deve essere lucido e concentrato per sfruttare le occasioni che capiteranno. Ritorno Mourinho? Una gara di Coppa Italia ma sarà bello per lui: sarà un pieno di affetto. Poi si penserà solo al campo. Vorrà vincere la partita per farsi ricordare bene e amarsi di più. L'assenza della gara di coppa Italia, può favorire il Napoli. Torneranno Anguissa e Koulibaly e tutti potranno lavorare al meglio. Con l'intervento del Covid, non tutti hanno ripreso la propria condizione fisica al meglio. Allenarsi di più fa comodo e sarà un vantaggio per il Napoli. Corsa scudetto a tre? Credo di si, questo campionato, se non chiudi le partite, rischi di vederti anche sotto”.