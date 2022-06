Brambati: "So che la Juve ha fatto un'offerta clamorosa e Koulibaly ha risposto"

Massimo Brambati è intervenuto alla trasmissione Radiofonica Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli rivelando di una clamorosa offerta della Juve a Koulibaly:

Koulibaly è il comandante della difesa: è la definizione più adatta a lui. So che la Juventus ha fatto una offerta clamorosa al giocatore. Koulibaly ha risposto che non tradisce i colori del Napoli. Non conosco i dettagli dell'offerta, questo è quello che so.

Ostigard? Spalletti sa crescere molto bene i calciatori, non solo i difensori sin da quando allenava l'Empoli. Ostigard a me piace, ma la maglia del Napoli pesa anche perchè giochi per obiettivi alti. Ci sono alcuni che non sentono il peso, non conosco il ragazzo questo non lo posso dire.