Brambati: "Sarà dura sostituire Koulibaly per il Napoli, mi fido però di Spalletti"

Calcio Napoli - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

"Koulibaly era un valore aggiunto, indipendentemente dall'ultimo periodo. Sostituirlo sarà difficile ma conosco Spalletti e quando le cose si fanno difficili diventa anche più determinato. Non metto il Napoli fuori dalle prime quattro, starà lì. Mi stupisce l'Atalanta in negativo, pe le mosse, anche in uscita. la sorpresa è la Fiorentina. Con Italiano può essere un'outsider importante".