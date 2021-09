Brambati: "Il Cagliari ieri si è solo difeso, la scivolata di Godin su Osimhen non la vedevo dagli anni '80"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb Radio:

Napoli squadra più forte?

"Sì. Sono contento poi della vittoria dell'Empoli, che ha messo a segno tre vittorie e sta mettendo le basi per potersi salvare. Ci sono state partite che hanno tenuto incollati gli appassionati. Devo dire che in occasione del rigore del Napoli, la scivolata di Godin non la vedevo dagli anni '80. Una cosa così da un giocatore così esperto non me l'aspettavo. Doveva accompagnare il giocatore e non entrare così scomposto. Ho comunque visto un brutto Cagliari, che si è solo difeso".