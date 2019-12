Brambati: "Ho stima di Gattuso, ma si è preso una bella gatta da pelare: sarebbe un'impresa arrivare in Champions"

Ultime calcio Napoli - Per parlare di Intere non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Su Ancelotti all'Everton

"Credo che aspettasse un allenatore importante italiano che smettesse il proprio percorso in Italia per contattarlo. Ma credo che i contatti con Ancelotti ci siano stati in precedenza. Che poi Ancelotti abbia deciso dopo l'esonero al Napoli di andare lì è giusto. Non devono sorridere i tifosi del Napoli, perché il club rimane comunque in difficoltà, nonostante l'arrivo di Gattuso, che si è messo in un ambiente difficilissimo, con giocatori in scadenza".

Su Gattuso

"Quello che dicono i protagonisti sono tutte frasi i circostanza. Ancelotti ha detto che lo spogliatoio non era una polveriera,ma poi si è vista la realtà. Lavorare con Adl è un problema, è un imprenditore prestato al calcio. Spesso, quando si muove, qualche danno lo fa. Ho stima di Gattuso, ma si è preso una bella gatta da pelare. Ma se dovesse centrare l'obiettivo Champions, veramente farebbe un'impresa".