Brambati: "Con ADL tutto può succedere ma a Spalletti non è stato chiesto lo scudetto: l'obiettivo è la Champions"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati:

Napoli, rafforzata la posizione di Spalletti dopo le parole di ADL?

"Conoscendo il presidente, tutto può succedere. Oggi tirare il cappello in aria non servirebbe a niente. Servirebbe un finale sereno. Nelle ultime tre partite un punto, di sereno c'è già ben poco. Credo che tra persone civili si debba portare la barca in porto. Non gli è stato chiesto lo Scudetto al primo anno, poi però le cose si sono messe così bene che si poteva sognare di arrivare all'obiettivo. Era un'occasione più unica che rara che non è stata sfruttata. L'obiettivo primario era centrare la Champions, strada facendo si è pensato che potesse vincerlo".