Braida: "Volevo portare Koulibaly al Barcellona, Fabian Ruiz piaceva ai blaugrana. Sulla sfida di Champions contro il Napoli..."

Ultime notizie calcio Napoli - Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La carica dei centomila del Camp Nou è importante, senza pubblico nel calcio ci sono tanti risultati strani. Il Napoli si giocherà le proprie chance, sta facendo bene e sta dimostrando di essere una squadra solida ed agguerrita. Rino da solo non basta per il salto di qualità, serve anche la società oltre ad un mercato di un certo tipo. Ha dimostrato che con lui la squadra ha una sua identità. La differenza tra una vittoria ed una sconfitta la fanno i particolari. Il Milan lo vede bene, mentre il Napoli ha dimostrato in questo periodo di poter ottenere qualsiasi risultato. Al Barcellona avevo pensato di prendere Koulibaly, è un giocatore importante che sa fare il difensore centrale, con una struttura importante. Fabian Ruiz? Al Barcellona piaceva, era molto chiacchierato. Prediligono prendere calciatori spagnoli e crescerli nella Cantera”.