Braida: "Osimhen-Weah, paragone non azzardato. Deve migliorare tecnicamente e con Spalletti può farlo"

Calcio Napoli - Ariedo Braida, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen come Weah? Non è un paragone azzardato. Rispetto a Weah, che non sbagliava mai uno stop, lui è meno pulito. C'è da dire una cosa: la tecnica si migliora, la velocità no. Quindi lui deve lavorare sulla tecnica ogni giorno perché se migliora questo aspetto può davvero esplodere. Gli manca la sensibilità nel tocco, cosa che invece aveva Weah, ma lavorando con un maestro come Spalletti può fare il salto di qualità".