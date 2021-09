Braglia: "Juve? A Napoli una vittoria potrebbe dare nuovo slancio"

Ultime calcio - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia:

Ceferin ancora contro i club dissidenti della Superlega. Che ne pensa?

"Il problema è come si sta gestendo l'azienda calcio dal punto di vista economico. Ormai le squadre sono diventate società di capitali, e quando sono in difficoltà economica o chiudono o devono ricorre a mezzi propri e riequilibrare i conti. Io non perdonerei a cuor leggero chi sta gestendo le proprietà loro. Non si possono sprecare denari. O ce li hai, o non puoi fare debiti".

Napoli-Juventus, partita già decisiva per Allegri?

"Può dare slancio alla Juve a livello emotivo. Io la darei vincente, perché nelle partite topiche in passato la Juventus non ha mai sbagliato. E' come il gatto che ha nove vite. Secondo me la Juventus vincerà il campionato davanti ad Atalanta, Milan e Roma".