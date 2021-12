Braglia: "Flop tra i portieri? Il primo è Ospina: non ricordo sue partite importanti"

Ultime notizie calcio Napoli - Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Il terzo è Cragno, perché nel momento di difficoltà, se è bravo, può limitare il passivo e non sta rendendo come altri anni. Gli darei 5.5. Il secondo è Reina, perché credo che in una Lazio, un portiere del suo spessore doveva salvare qualche partita in più. Doveva fare di più dentro e fuori dal campo. Anche a lui do 5.5. Il primo è Ospina, perché non mi ricordo in un Napoli che è in quella posizione delle partite importanti".