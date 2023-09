Braga, Artur Jorge: "Napoli squadra forte. Ho visto la gara contro il Genoa, ecco cosa penso"

Notizie Calcio Napoli – Il tencico del Braga, Artur Jorge, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions Laegue contro il Napoli, di seguito un estratto dove parla degli azzurri:

"Mi aspetto un Napoli molto forte, ho visto le partite contro la Lazio e il Genoa recentemente. Ritengo che contro il Genoa siano stati risparmiati alcuni giocatori per mantenerli freschi in vista di domani. Si tratta di una squadra molto forte, ma più che domandarmi che Napoli aspettarmi mi sto domandando che il Braga scenderà in campo. Sto facendo di tutto per far si di scendere in campo con una squadra pronta a vincere".