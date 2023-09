Bosco sicuro: "Raspadori o Simeone? Il vice Osimhen è solo uno"

Notizie Calcio Napoli – L’operatore di mercato Christian Bosco è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ne parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Dopo che si è raggiunto un risultato del genere, vedi Inter e Milan, l’anno dopo non è mai la stessa cosa. Ogni stagione è fine a sé stessa. Siamo sicuri che tutti questi giocatori abbiano le caratteristiche per rendere nel calcio di Garcia? È presto, non bisogna arrabbiarsi. La struttura è quella dell’anno scorso, dico che è presto perché c’è anche il nodo della questione fisica, c’è chi parte sparato e chi in sordina; questo però non possiamo saperlo, lo sapranno l’allenatore e il preparatore.

Alcuni pensavano che con Garcia sarebbe arrivato un replicante di Spalletti ma non è così. Diamo tempo al tecnico, ma la squadra lo segue? Questa non è una squadra di Garcia, le sue squadre attendono e ripartono, Osimhen invece sta da solo nel deserto. Raspadori? Non parlatemi di lui centravanti perché impazzisco, tatticamente parlando la riserva di Osimhen e Simeone. Per caratteristiche, seppur con qualità diverse, il secondo nove del Napoli è l’argentino”.