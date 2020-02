Bosco a CN24: "Giuntoli è uno dei migliori ds d’Italia, è tra i più competenti a livello mondiale. Stavo portando Minala a Napoli" [VIDEO CN24]

Ultimissime Calcio Napoli - Christian Bosco, presidente dell’IAFA, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Gli agenti italiani? È stato un settore sempre abbastanza controverso, c’è stato l’evento negativo della deregulation ed il nostro sindacato è nato proprio per quel provvedimento irragionevole. Vogliamo ridare professionalità ad una categoria che annovera tanti professionisti seri.

È cambiato il modo di fare mercato in Italia? La Serie A aveva vissuto qualche anno opaco rispetto al passato, la Juventus dà esempio su come si conduce un’azienda non solo dal punto di vista sportivo. L’Inter ha una proprietà importante, i club italiani si stanno riposizionando sul mercato e la Serie A sta riacquisendo fascino.

Le mosse del Napoli? Giuntoli è uno dei migliori direttori sportivi d’Italia, è tra i più competenti a livello mondiale: quando punta un giocatore, prima o poi lo prende. È stato messo sotto accusa immotivatamente, certe volte: Giuntoli il suo lavoro lo sa fare e lo sa fare bene.

Un calciatore che stavo per portare al Napoli? Joseph Minala, che si allenò otto mesi con il Napoli ai tempi di Mazzarri. Quel mancato tesseramento mi fece perdere anche il calciatore, che ha fatto altre scelte: per la mentalità del presidente e per l’età del ragazzo, io credo che Minala sarebbe potuto essere più importante di quello che è attualmente”