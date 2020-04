Borussia Dortmund, l'ad Watzke: "Bundesliga al tappeto se non torneremo a giocare"

Ultime notizie calcio Napoli - L'emergenza Coronavirus ha colpito, e lo ha fatto con molta forza, in Italia ma anche in ogni altra nazione europea. Non è riuscita ad uscirne indenne anche la Germania, che però sta già provando a ripartire. Resta, però, ancora più di qualche dubbio relativo alla ripartenza della Bundesliga, il maggiore campionato tedesco. Proprio a tal proposito è intervenuto l'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke che ha cercato di analizzare quelle che potrebbero essere le conseguenze sul movimento calcistico teutonico in caso di uno stop al massimo campionato della Germania. Ecco le sue parole:

"La Bundesliga andrà al tappeto se non giocheremo per i prossimi mesi. Non esisterà più nella forma in cui l’abbiamo conosciuta".