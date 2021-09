Bortolo Mutti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi stuzzica la sfida Spalletti-Mazzarri, sono due ottimi allenatori. Speriamo che duri il più possibile per il Napoli questo momento di grande entusiasmo".