Borriello: "San Paolo, nuovi lavori a breve. Riapertura stadi? Spadafora mi ha detto che..."

Notizie Calcio Napoli - Stadio San Paolo, pronti nuovi lavori di potenziamento. Ne ha parlato Ciro Borriello, assessore allo sport di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarà fatto un intervento per quanto riguarda la copertura, ci sarà una manutenzione relativa anche ai cupolini con la saranno sostituiti e sistemati. Ci stiamo muovendo in anticipo, così che chi verrà dopo di noi troverà un lavoro avviato e saprà dive mettere le mani".

Per quanto riguarda invece la riapertura degli stadi, Borriello ha aggiunto: "Negli scorsi giorni ho incontrato Spadafora, il quale mi ha detto che stanno lavorando per aprire parzialmente gli impianti per una data prossima".