Borriello, assessore comune di Napoli a CN24: "Slitta l'appuntamento per la firma della convenzione: pronti a prendere provvedimenti. Operai al lavoro fino a mezzanotte"

Ultime calcio Napoli - Ciro Borriello, assessore del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non so dove il Napoli voglia arrivare. I lavori vanno avanti, le imprese di pulizia stanno sistemando. Domani sarà consegnato lo stadio e potrebbe esserci un invito alle tv o una conferenza. Stiamo pensando cosa fare. Attendiamo la firma della convenzione, slitta sempre l'appuntamento. Potrebbe slittare di qualche giorno altrimenti prenderemo i provvedimenti del caso. Era previsto tutto, siamo nei tempi. Tutti sapevano che lo stadio lo dovevamo consegnare in questi giorni. L'unico appunto che si poteva fare erano le vasche e non è stato fatto. Le foto del Napoli sono vecchie, gli operai hanno lavorato ieri fino a mezzanotte. Non credo che questo posso andare a toccare la convenzione. Noi abbiamo rapporti formali, i lavori sono stati fatti e ora attendiamo la firma".