Bordin: "Un mese e mezzo fa lo Scudetto sembrava solo di Napoli e Milan. L'Inter è meritatamente in testa"

Napoli calcio - Chissà come si dice 'casa dolce casa' in moldavo o in azero. Troppo tardi, la chiacchierata con Roberto Bordin, la cui esperienza da ct della Moldavia si è conclusa da pochi giorni, è già finita. Sicché resta il dubbio ma ci sono tante certezze. Quella di aver parlato con un tecnico che ha nel bagaglio l'esperienza di chi non ha avuto paura di incontrare l'ignoto, perché allenare lo Sheriff, il Neftchi, sulla carta questo sembrano. Quella di sentirlo con la voglia di mettersi alla prova anche nella sua Italia. Parte dall'analisi del campionato e si chiude coi suoi auspici per il 2022, allora, l'intervista di Tuttomercatoweb.com con Bordin.

Prima dei desideri, i pensieri. A chi diamo da subito il carbone per questo girone d'andata?

"Al momento è la Juventus in negativo anche se sta recuperando. Ha avuto squadre che stavano andando forte: non riuscivano a ingranare nonostante Allegri che è l'asso nella manica. Pian piano sta recuperando contro squadre che viaggiano rapidamente".



Su tutte l'Inter

"Un mese e mezzo fa lo Scudetto sembrava Napoli o Milan. Nelle annate, con così tante gare, però, le rose subiscono degli scossoni e cambia spesso la situazione. L'Inter è fortissima: ha vinto sfide importanti, è saldamente al comando".