Boniek: "Basta nascondersi, il Napoli è favorito per lo scudetto. Bereszynski? Tra i migliori in Italia"

Zibì Boniek, vicepresidente UEFA, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli è motivato per vincere il campionato in questa stagione. Non può farselo scappare. Ha un po' di vantaggio, gira e gioca bene. Il Mondiale è finito, i calciatori sono abbastanza riposati. Basta nascondersi, il Napoli è favorito per lo scudetto. Bereszynski? Uno roccioso, fastidioso, tra i migliori terzini in Italia".