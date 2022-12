Bonetti: "Soltanto la Juve è caduta in errore? I risultati sono stati conquistati sul campo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Bonetti, ex calciatore, tra le tante, di Juventus e Crystal Palace, ed attuale allenatore. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Commento sulla situazione della Juve? Quanto può influire sui calciatori? "I risultati ottenuti sono stati conquistati sempre sul campo. Se il club ha sbagliato qualcosa nella gestione, credo sia impossibile soltanto questo club sia caduto in errore. Alcuni contratti stipulati hanno subito le conseguenze del periodo Covid. Il calcio è uno sport fondamentale per l'economia mondiale, tutte le squadre hanno subito delle complicazioni. È necessario barcamenarsi nelle vicende per capire le determinate condizioni, perché va sempre considerata la buona fede, la quale porta a riparare agli errori. Chi scende in campo guarda soltanto la palla, difficilmente i valori espressi in campo non vanno di pari passo con la qualità della squadra. In Serie B la Juve aveva uno squadrone...".

Quale club può essere il reale antagonista del Napoli in Serie A? "Le solite... La Juve mi sembrava in ripresa, farà il massimo per approfittare di qualche passo falso degli azzurri. L'Inter sta recuperando calciatori, e il Milan è pronto a rilanciarsi. Il club campano ha sfornato grandi prestazioni, è una squadra forte dal punto di vista mentale. Non è un caso aver vinto anche in Europa, il Napoli può vincere il campionato, l'unico vero avversario sarà se stesso".