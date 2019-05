Bomba Pistocchi: "Panchina Juve, i senatori avrebbero fatto il nome di Gattuso"

Panchina Juventus, spunta anche la clamorosa idea riguardante Gennaro Gattuso. Ecco il tweet a sorpresa del collega Maurizio Pistocchi con tanto di emoticon della bomba: "I “senatori” della Juventus avrebbero fatto alla dirigenza il nome di Rino Gattuso per la successione a MaxAllegri".

Rino proprio ieri ha salutato l'ambiente rossonero dopo 18 mesi: "Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.