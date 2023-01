Bolzoni: "Mourinho è molto diverso da quello che fa vedere ai media, vi spiego"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Bolzoni, ex calciatore

“Peccato non essere rimasto un altro anno all’Inter, il successivo è stato quello dell’exploit. Che allenatore è Mourinho con i calciatori? Mourinho per come l’ho vissuto io è molto diverso da quello che fa vedere ai media, è come un papà. Per i più grandi era un fratello maggiore, puoi parlare con lui di qualsiasi cosa. Gestisce tutti allo stesso modo, se ti deve coccolare ti coccola, se ti deve strigliare ti striglia. Sicuramente Mourinho caricherà a livello psicologico la squadra in vista della partita contro il Napoli e si creerà qualcosa per non dare spazio ad Osimhen. Visto il centrocampo del Napoli che è fortissimo e sta facendo la differenza, sarà una partita che si deciderà lì in mezzo. Elmas titolare? Può darsi anche se ha caratteristiche diverse da Zielinski. Fossi Spalletti opterei comunque per Zielinski”.