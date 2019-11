Bologna, Sabatini: "L'assenza di Mihajlovic è devastante: a Napoli con un’altra mentalità"

Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montrael Impact, ha parlato al corriere di Bologna dell'assenza di Mihajlovic a Napoli: "Si è trattata di un’assenza devastante per la squadra e il club. Come camminare con una benda sugli occhi. Ora sapendo che Sinisa è di nuovo con noi siamo più tranquilli, andremo a Napoli con un’altra mentalità

Aspetto spirituale? Dell’aspetto spirituale non ne ho parlato con Sinisa, posso dire che un passaggio in paradiso io l’ho fatto. Di certo si cresce come persone, anche se ora vogliamo che cresca la squadra: col ritorno di Mihajlovic siamo più tranquilli. Sono certo che ci presenteremo a Napoli e contro le altre squadre con un altro atteggiamento e un’altra forza rispetto alle ultime gare, quando lui non c’era”