Bologna, Mihajlovic: "Ringrazio di cuore tutti per l'affetto: ho pianto molto in questi mesi, mi sono rotto le palle di farlo"

Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "In questi mesi difficili ho conosciuto dottori straordinari che ringrazio molto, mi hanno curato e supportato oltre che sopportato. Ho un carattere duro ma loro sono stati meravigliosi. Voglio ringraziare tutti di cuore, ho capito sin da subito che ero nelle mani giuste. Mi sono rotto le palle di piangere. In questi mesi ho pianto tanto".

C'è stato spazio anche per parlare del sogno Ibra: "Ci siamo parlati una decina di giorni fa, vediamo comr andrà. Se venisse, lo farebbe per me. Capisco che ha altre soluzioni, nei prossimi giorni ci risentiremo e mi farà sapere. Ma credo che non deciderà prima del 10 dicembre".