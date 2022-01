Bologna, Mihajlovic: "Perso contro la squadra migliore, nella ripresa potevamo riaprirla"

Ultimissime calcio Napoli - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nell'intervallo della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo perso contro la squadra migliore, ma nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi. Ci hanno sempre preso in mezzo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, avremmo potuto anche riaprirla ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato poco insieme nell'ultimo periodo. Con Skov Olsen o Orsolini che sono mancini, alziamo sulla destra Soriano, mentre con Sansone che è destro di piede alziamo sempre Soriano sulla destra. Arnautovic? Ha sempre qualcosa... Dall'inizio del campionato. Gioca e bisogna dargli merito, in allenamento ha sentito un dolore ieri ed ha giocato lo stesso, ma si vedeva che non stava bene".