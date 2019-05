Bologna, Mihajlovic: "Battere il Napoli sarebbe un capolavoro che rimarrebbe nella storia del calcio"

Bologna-Napoli questa sera, intanto, Sinisa Mihajlovic attende la fine del campionato per incontrare Joey Saputo e parlare del suo futuro dopo la grande rimonta e la salvezza ottenuta. Passo fondamentale per la riconferma o l'addio. Una vittoria sul Napoli davanti al patron canadese potrebbe dare al Bologna il decimo posto e Sinisa sottolinea: «Sarebbe un capolavoro, che rimarrebbe nella storia del calcio italiano».



Il raduno per il Napoli è previsto stamattina, stesso giorno della partita, a Capodichino per imbarcarsi sul charter diretto in Emilia. Al termine del match, privo di ogni significato di classifica, ci sarà il rompete le righe per i calciatori che si ritroveranno poi a Dimaro.