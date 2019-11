Bologna, Mihajlovic avverte la squadra: "Sono incazzato nero per i risultati, per il gioco, per l'atteggiamento: ognuno di noi deve dare il 200% sennò saranno cazzi amari"

Ultimissime calcio Napoli - Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa manda un messaggio alla sua squadra: "Mi sarei aspettato di più da loro, dal mio staff e dalla mia squadra. Io ho lottato sempre, anche con 40 di febbre ho cercato di essere sempre presente. Con skype, telefonate. Speravo di vedere in campo un po' più di forza e di sacrificio. Ma purtroppo non è sempre successo così. E io, adesso, nonostante tutto, sono incazzato nero per i risultati, per il gioco, per l'atteggiamento. Da adesso in poi bisogna tornare a fare punti. Sappiamo qual è la strada, loro lo sanno. Chi non lo fa avrà problemi con il sottoscritto. Vedrete che torneremo a vedere il Bolgona dell'anno scorso. Ognuno di noi deve dare il 200% sennò saranno cazzi amari. Non abbiamo né Ronaldo né Messi, chi non merita non gioca, sta fuori".