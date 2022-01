Sinisa Mihajlovic del Bologna critica quanto sta accadendo in Serie A con le partite giocate nonostante le tante assenze: "13 giocatori potevano andare bene quarant'anni fa. Ora, con i 5 cambi, per essere in regola dovremmo giocare a calcio a 7. Ma le regole sono quelle. Abbiamo undici giocatori e abbiamo recuperato Viola e Dominguez dalla positività: qualcosa ci inventeremo. Ai ragazzi dico di stare sereni ed essere fiduciosi".

