Bologna-Inter, Marianella: "Non si può ridurre la sconfitta a una rimessa, Inzaghi sa bene che..."

Ultimissime Serie A - Bologna-Inter 1-0, straordinario gol di Orsolini nel finale ma con l’azione del gol che sarebbe nata da una rimessa laterale irregolare come denunciato da Simone Inzaghi ieri nel post partita.

Massimo Marianella, intervenuto a SkySport all’indomani della sconfitta interista, si è pronunciato così sulla questione come riportato da TMW: “Battere le punizioni un po' più avanti è qualcosa che fanno tutti i giocatori di tutte le squadre, di tutti i campionati e di tutti gli angoli del globo. Se si riduce la sconfitta dell'Inter ai metri della rimessa laterale mi sembra un po'...".

Tuttavia: “Inzaghi non l’ha usata come scusa assoluta perché è un bravo allenatore e sa di avere una squadra che ha una dimensione più grande di qualche centimetro sulla rimessa laterale. Io invece sfrutto io avevo usato l'espressione di Condò, dicendo che l'Inter è una squadra affidabile. Ma i dati ci dicono che lo diventa un po' meno negli ultimi minuti, e per una squadra così forte è una cosa sulla quale bisogna riflettere. Ha ragione Barella: non basta parlare di stanchezza perché c'è un'esperienza e una grandezza di una squadra che dovrebbe tamponare. Poi non vanno tolti i meriti al Bologna, quest'anno sta dimostrando di essere ancora più grande con Italiano curando i particolari”.