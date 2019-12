Bologna, ds Bigon: "Napoli negativa e complicata come piazza, ieri allo stadio non c'era una bandiera"

Ultimissime Calcio Napoli - Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La vittoria che mancava da un po', i punti e Sinisa che meritava questa gioia. Rivederlo con la squadra, era la settimana perfetta per fare una vittoria così."

"L'idea di fargli una sorpresa in conferenza è stata dei ragazzi. La conferenza è stata importante ma di più gli allenamenti con lui, le riunioni e le indicazioni in settimana. Quando c'è il boss c'è il boss."

"I ragazzi ci tenevano, tante partite non sono andate bene per la pressione che si buttavano addosso i ragazzi di far bene per il Mister."

"Ieri clima allo stadio difficile, le curve non c'erano, non c'era una bandiera, non c'era uno striscione, in quella situazione lì non è facile esprimersi al meglio. Napoli negativa è complicata come piazza, come anche positiva è un motore migliore di altri."