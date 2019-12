Bologna, De Leo: "Napoli? Mihajlovic era contento: la squadra non si è scoraggiata"

Ultimissime calcio Napoli - Dopo la sorprendente vittoria in campionato contro il Napoli, il Bologna è atteso dal quarto turno di Coppa Italia. I rossoblù scenderanno in campo domani, alla Dacia Arena, contro l’Udinese. Emilio De Leo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: “Bisogna onorare tutti gli impegni. Ci sono giocatori che stanno lavorando bene sin da luglio e anche per questo è un’occasione per dare spazio a tutti. Però bisogna dare continuità alle nostre prestazioni e al risultato positivo di Napoli“.

Mihajlovic dopo Napoli

“Sinisa era contento che la squadra avesse preso consapevolezza della difficoltà della gara ma senza scoraggiarsi. Abbiamo ritoccato qualcosa nell’intervallo e quando abbiamo accorciato gli spazi ci siamo sciolti”.