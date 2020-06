Ultime calcio - Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Ricardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, parla anche di mercato, e, in particolare, di Riccardo Orsolini:

Bigon

"Orsolini? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, siamo talmente assestati che non abbiamo la necessità di svendere. Poi si sa che il mercato ha i suoi momenti e non si può mai dire cosa accadrà". L'esterno d'attacco nelle ultime settimane è stato accostato anche al Napoli.