Boga, l'agente: "Vuole tornare in campo e raggiungere gli obiettivi col Sassuolo. Giuntoli? Le sue parole hanno fatto molto piacere"

Ultime calcio Napoli - Daniel Boga, agente di Boga, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Boga

"Jeremie è contento di poter tornare in campo e giocare dopo questi mesi di stop. Vuole fare bene e raggiungere gli obiettivi stagionali con il Sassuolo. Questi mesi sono stati difficili, è stato a casa con il papà. Si è allenato tanto e duramente. Guarderà la finale di coppa Italia. Non so per chi tiferà, sarà semplice spettatore. Giuntoli? Le sue parole sono state molto belle, Jeremie ha apprezzato le parole di un dirigente di un grande club".