Ultime notizie calcio Napoli - Manuele Blasi, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Napoli? La ritengo la mia seconda cosa, ho giocato tre anni lì ma per me è come se ne fossero 15. A Napoli ho conosciuto mia moglie e sono nati i miei figli, cosa potevo chiedere di più a quest'esperienza? E anche calcisticamente è stata davvero soddisfacente. Il Napoli ritornava in Serie A dopo tanti anni, dopo qualche difficoltà abbiamo fatto benissimo".