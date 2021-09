Napoli - Pierpaolo Bisoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Gaetano? L'ho voluto lo scorso anno a Cremona nel ruolo di trequartista creandogli intorno una squadra per esaltarlo. Tecnicamente è un giocatore da Napoli, ma solo questo non basta nel calcio d'oggi. Gli manca per ancora qualcosa, per esempio Insigne talvolta ha fatto anche il quinto di difesa con rientri lunghi. In generale fare questo gol al Napoli è molto difficile"