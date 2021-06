Biscardi jr su Spalletti: "Il Napoli ha preso il migliore allenatore per qualità e prezzo"

Napoli Calcio - Maurizio Biscardi ha parlato ai microfoni di Tmw Radiod Luciano Spalletti:

"Per me il Napoli ha preso il miglior allenatore che si potesse prende per il rapporto qualità/prezzo. Ovunque è andato, ha fatto il bene della propria società. Insigne è il capitano oggi, come sono andati gli ultimi due capitani che ha affrontato Spalletti? (ride, ndr). Ci sono delle enormi differenze comunque con questi casi. E poi mi chiedo: andranno d'accordo Spalletti-Adl? Sappiamo che il presidente non ha mai rapporti semplici con i suoi sottoposti. E Spalletti ha un carattere spigoloso".