Birindelli: "Lobotka? Con la sua uscita in Napoli-Roma è come se si fosse spenta la luce"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex terzino dell’Empoli Alessandro Birindelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lesione di basso grado del bicipite femorale destro per Lobotka? Difficile che possa tornare in una settimana, magari in venti giorni. Napoli-Roma ad un certo punto è sembrato che agli azzurri si fosse spenta la luce con l’infortunio dello slovacco: è un giocatore che dà un equilibrio assoluto e la sua assenza si è sentita.

La squadra del Napoli? Quando non hai un numero di alternative molto alto e di qualità, come ad esempio l’Inter, alla lunga puoi pagare in caso di infortuni e squalifiche: al Napoli sta capitando così”