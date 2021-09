Bilardo, il nipote: "E' a casa, non sa ancora della morte di Maradona e Sabella: non gli verrà detto dalla famiglia e dagli ex calciatori"

Napoli Calcio - Fabio Bilardo, nipote di Bilardo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Morte Maradona? Carlos Bilardo non sa che non c'è più Maradona ma anche Sabella. Non è in ospedale, è a casa sua e sta bene fisicamente, ma ha problemi di memoria. E' un mese che non lo vedo, andiamo comunque a trovarlo con prudenza per il COVID pur essendo vaccinati. Non ha senso dirglielo: non gli verrà detto dalla famiglia e dagli ex calciatori. Quando vengo in Italia vado a trovare Giuntoli, è il numero 1".